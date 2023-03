Erich Schaefer entra nel team Moon Beast: il co-creatore di Diablo lavora a un nuovo action RPG

Erich Schaefer è entrato in un nuovo team ma prosegue nella sua missione: sviluppare action RPG, in questo caso con Moon Beast, che diventa il suo nuovo studio dopo i lavori precedenti in Blizzard e Runic Games, come co-creatore di Diablo e Torchlight.

Lo sviluppatore è dunque entrato a fare parte del nuovo team Moon Beast Productions con il preciso intento di "ridefinire il genere action RPG", in base a quanto riferito. Ricoprirà il ruolo di chief creative officer insieme a Peter Hu e Phil Shenk, altri veterani che hanno lavorato in precedenza a Diablo 2.

Sapevamo già che Moon Beast stava lavorando a un action RPG e ora, con l'ingresso di Schaefer, diventa chiaro che l'indirizzo sarà probabilmente in linea con gli esperimenti precedenti dell'autore, che passando da Diablo a Torchlight ha dimostrato una certa continuità stilistica, anche se è possibile che abbia intenzione di proporre qualcosa di completamente nuovo.

Schaefer ha lavorato in precedenza per Blizzard North, Flagship Studios, Runic Games e Double Damage Games. Tra le produzioni più importanti ci sono Diablo, Diablo 2 e la serie Torchlight oltre a Rebel Galaxy. "Sono estremamente motivato a lavorare con Peter e Phil di nuovo", ha detto Schaefer, riferendosi ai suoi colleghi ritrovati. "Voglio lavorare su progetti che siano divertenti e vorrei provare qualcosa di diverso. È impressionante quello che Moon Beast è riuscita a mettere su come team in così poco tempo. Ha infiammato la mia immaginazione sulle possibilità da portare avanti e questa è una gran parte dei motivi che mi hanno spinto a salire a bordo".