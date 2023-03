Sea of Thieves: il gioco da tavolo è stato annunciato da Steamforged Games

Sea of Thieves avrà un gioco da tavolo ufficiale, ora c'è la conferma da parte di Steamforged Games e Rare, dopo le prime avvisaglie, attraverso un tweet della compagnia specializzata in questo tipo di produzioni.

Qualche indicazione su un possibile gioco da tavolo di Sea of Thieves era emersa già il mese scorso e la questione viene dunque confermata con l'annuncio ufficiale arrivato in queste ore, visibile nel tweet riportato qui sotto da parte di Steamforged Games.



"Come molti mascalzoni dagli occhi aguzzi avevano già capito, stiamo creando un gioco da tavolo di Sea of Thieves in collaborazione con Rare!" Si legge nel messaggio, "Issate le vele, tirate su l'ancora e prendete il mare con il nostro nuovo gioco da tavolo, in arrivo l'anno prossimo".

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli al riguardo, con la pagina ufficiale che rimanda solamente a un form da compilare per ottenere informazioni non appena saranno disponibili, dunque attendiamo di conoscere i dettagli.

Considerando le dinamiche del gioco, immaginiamo che si tratti di cercare tesori e combattere battaglie navali, ma sono ormai molte le sfaccettature del videogioco Rare, per cui non è facile fare previsioni nemmeno sul suo gioco da tavolo.