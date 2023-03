High on Life: il grosso update 4 ha inserito due modalità grafiche e corretto vari problemi

High on Life ha ricevuto un grosso aggiornamento con la patch 4, che ha corretto numerosi problemi riscontrati nel gameplay e aggiunto anche due nuove modalità grafiche per Xbox Series X e Series S, con ulteriori miglioramenti anche su PC.

La lista di correzioni effettuate è veramente lunga e vi rimandiamo alle note ufficiali della patch per avere una visione più completa, oppure alla lettura del tweet ufficiale riportato qui sotto.



Riportiamo qui le questioni che saltano maggiormente all'occhio, a partire dalle modalità grafiche: su Xbox Series X e Series S vengono introdotte le classiche modalità performance e qualità grafica. Su Xbox Series X, la modalità performance visualizza il gioco in risoluzione dinamica fino a 1440p e 60 frame al secondo, mentre su Xbox Series S si hanno 1080p e 60 fps.

La modalità incentrata sulla qualità grafica è invece a 30 fps su entrambe le console, con Xbox Series X che raggiunge in questo modo i 4K (dinamici) e Series S i 1440p (dinamici). Di default, il gioco propone la modalità performance ma è possibile modificarla a piacere.

Su PC sono state introdotte le modalità Native e AI Quality, con la seconda che sfrutta Nvidia DLSS, AMD FSR 2.0 e Intel XeSS, inoltre sono state aggiunte opzioni per disabilitare drift e distorsione dell'HUD nel menù delle opzioni.

Per quanto riguarda le correzioni, la patch sistema diversi problemi di compatibilità, crash e bug rilevati nel corso del gioco. Dalle accuse a Justin Roiland, che dovrà affrontare un processo in cui viene imputato di violenza domestica, non si sono più avute molte informazioni su High on Life, dopo essere stato il più grande lancio su Game Pass del 2022. Roiland ha poi lasciato Squanch Games.