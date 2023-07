EA Sports FC 24, primo trailer ufficiale per il successore di FIFA

EA Sports FC 24 è stato mostrato con il primo trailer ufficiale da Electronic Arts: un assaggio di ciò che vedremo nel successore di FIFA, in attesa del reveal del gameplay che avverrà fra pochi giorni, il 13 luglio.

E così, a pochi minuti dalla presentazione della copertina della Ultimate Edition di EA Sports FC 24, arriva anche un video in cui viene ribadita la rilevanza di Haaland, che nel filmato compare come il leader di una selezione internazionale.

Il trailer, completamente in CG e senza dunque sequenze live action come accaduto in passato, offre un'emozionante carrellata fra le stelle del presente e del passato, fra le divisioni machili e femminili, per poi chiudersi con la foto di gruppo della copertina.