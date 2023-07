Twisted Metal, trailer ufficiale per la serie televisiva su Peacock

Il tono dello show è ovviamente fuori di testa, ambientato in uno scenario post-apocalittico in cui la violenza regna sovrana e dove il personaggio di Anthony Mackie rischierebbe la sua vita per dei... rotoli di carta igienica.

Peacock ha pubblicato il trailer ufficiale della serie televisiva di Twisted Metal , la promettente trasposizione live action del celebre combat racer prodotto da Sony in esclusiva per PlayStation a partire dal lontano 1995.

Le proprietà intellettuali di PlayStation in TV

Twisted Metal è solo uno dei progetti televisivi legati alle proprietà intellettuali di PlayStation, come sappiamo. Di recente ha riscosso grandissimo successo la serie TV di The Last of Us, ad esempio, e si parla sempre più insistentemente di uno show dedicato a God of War.

Non c'è dubbio che i franchise Sony possiedano un enorme potenziale quando si parla di trasposizioni televisive o cinematografiche, e infatti anche il film di Uncharted con Tom Holland ha ottenuto buoni risultati, con incassi per oltre 400 milioni di dollari.