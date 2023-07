Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, nuovo video di gameplay da 10 minuti

IGN ha pubblicato un video di gameplay della durata di circa dieci minuti per Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, il nuovo episodio della storica serie che vanta uno stile grafico quasi chibi, in pixel art.

In uscita il 27 luglio su PC, PlayStation. Xbox e Nintendo Switch, Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons sembra un po' fare il verso al classico Scott Pilgrim Vs. The World: The Game, ma bisognerà capire se le cose stanno davvero così.