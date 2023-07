Microsoft vs FTC: presto il verdetto, come influenzerà l'acquisizione di Activision Blizzard?

Tra poche ore o pochi giorni arriverà il verdetto sulla richiesta di ingiunzione preliminare da parte dell'Federal Trade Commission per bloccare temporaneamente l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, il cui esito probabilmente determinerà la riuscita della manovra, nel bene o nel male. Come suggerito da Tom Warren di The Verge, il giudizio della giudice Jacqueline Scott Corley potrebbe arrivare oggi, più probabilmente dopo la chiusura del mercato azionario alle 22:00. O al più tardi parliamo di massimo alcuni giorni, quindi a prescindere manca ormai davvero poco. Nello specifico deciderà se approvare o meno la richiesta di un'ingiunzione preliminare con cui l'FTC impedirebbe a Microsoft di finalizzare l'acquisizione fino a quando non si arriverà alla conclusione della causa legale vera e propria, che si discuterà in tribunale a partire dal 2 agosto. In realtà, come vi spiegheremo a breve a prescindere dal verdetto è molto probabile che tale diatriba legale non avrà mai luogo e che tutto in realtà verrà deciso proprio con l'approvazione o il rifiuto di questa richiesta di ingiunzione.

Cosa succede se il tribunale concede l'ingiunzione chiesta dall'FTC? Nel caso la giudice Corley dovesse dare ragione alle accuse mosse dall'FTC e quindi approvare l'ingiunzione preliminare, Microsoft non potrà portare avanti l'acquisizione di Activision Blizzard entro il 18 luglio, ovvero la scadenza ultima accordata con la compagnia guidata da Bobby Kotick per finalizzare la manovra. In teoria ciò costringerebbe il colosso di Redmond a rinegoziare una nuova scadenza, ma all'atto pratico in uno scenario simile è più probabile che Phil Spencer e Satya Nadella rinuncino del tutto all'operazione, considerando che poi ci si dovrebbe attendere la fine del processo in programma per agosto. La conferma arriva anche dai legali di Microsoft, che hanno dichiarato che "l'ingiunzione richiesta dall'FTC quasi certamente vanificherebbe la transazione". La richiesta di ingiunzione d'altro canto è una mossa rischiosa da parte dell'FTC, fatta per impedire a Microsoft di concludere nei prossimi giorni l'acquisizione senza attendere il verdetto del tribunale, come suggerito anche da dei report di Mlex, ma che in realtà potrebbe ritorcersi contro l'antitrust.