Call of Duty e The Boys, collaborazione ufficiale nella Stagione 4 di Modern Warfare 2 e Warzone

Activision ha confermato ufficialmente la collaborazione fra Call of Duty e The Boys per la Stagione 4 di Modern Warfare 2 e Warzone: alcuni personaggi della serie televisiva prodotta da Amazon entreranno a far parte del cast del gioco.

Parliamo nello specifico di Patriota, Black Noir e Starlight, disponibili come Operatori tramite l'esborso di 2.400 punti COD, e ovviamente caratterizzati da abilità speciali che gli consentono di ottenere un vantaggio sul campo di battaglia.

Avete mai affrontato un super in combattimento? Potrete provare questa sensazione con la Stagione 4 di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone, a partire dal 12 luglio.