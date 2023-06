Xbox vs FTC: irrompe l'antitrust del Canada con i suoi dubbi ma è troppo tardi, dice Microsoft

Durante il processo dell'FTC contro Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard abbiamo assistito anche al fuori scena dell'antitrust del Canada che ha fatto irruzione nella discussione con un comunicato in diretta in cui esprimeva dubbi sull'operazione, avanzati però troppo tardi, come riferito nella risposta di Microsoft.

Durante il processo, Microsoft aveva fatto presente che, finora, a parte l'FTC soltanto un ente regolatore ha bloccato la procedura di acquisizione di Activision Blizzard sulla base di dubbi legati alla competitività del mercato. Si parla ovviamente della CMA britannica, mentre è stato riferito che praticamente tutti gli antitrust interpellati finora hanno rigettato la teoria che Xbox avrebbe tolto Call of Duty da PlayStation.

L'antitrust del Canada è dunque intervenuto con un comunicato in diretta, in cui ha fatto presente che, in una conferenza del 5 maggio 2023, l'ufficio ha comunicato a Microsoft di aver concluso che l'acquisizione proposta può facilmente risultare in una sostanziale riduzione della competitività del mercato delle console da gioco e dei servizi in abbonamento e che, per questo motivo, l'antitrust del Canada continua a monitorare la transazione.