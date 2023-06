Psychonauts 3 non è in sviluppo, Double Fine lavora a giochi nuovi e più piccoli

Forse ricorderete di un misterioso teaser da parte della stessa Microsoft , nel quale sembrava emergere un'indicazione sulla serie in questione, facendo pensare che allo Showcase potesse essere presentato Psychonauts 3, sebbene Double Fine non sia solita insistere molto sulle stesse proprietà intellettuali a breve distanza.

Prima dell'evento Xbox Games Showcase 2023, tra i titoli che in molti avrebbero voluto vedere c'era anche Psychonauts 3 , ma sembra che il gioco non sia in sviluppo presso Double Fine, la quale è impegnata su altri giochi nuovi e più piccoli , in base a quanto riferito da Tim Schafer.

Tim Schafer parla dei nuovi giochi Double Fine

"Non l'ho visto", ha affermato Schafer parlando del misterioso teaser di Microsoft, posto all'attenzione del capo del team durante l'intervista. "Non sto lavorando a Psychonauts 3", ha detto chiaramente poi, mettendo definitivamente a tacere la voce, per il momento.

Per quanto riguarda i progetti in sviluppo presso Double Fine, Schafer ha dichiarato che il team sta lavorando a "nuove cose, non ancora annunciate", a quanto pare destinate ad essere più piccole, in termini di dimensioni, rispetto a un'esperienza tripla A.

"Abbiamo avuto a che fare con giochi grossi che sono stati effettivamente complessi da portare a termine, ma questo non ci ha portato a guardarli con rancore", ha spiegato Schafer. "Psychonauts 1 è derivato da uno sviluppo veramente duro, ma abbiamo lavorato con molta armonia tra noi. Non si tratta necessariamente di giochi grandi contro giochi piccoli, è una cosa che riguarda i valori della compagnia e quanto riusciamo a rimanervi fedeli".

"Ci porta a guardare ai nostri valori, magari anche scriverli e condividerli con gli altri del team. Dunque sì, faremo ancora altri giochi grossi ma non adesso, per il momento stiamo sviluppando del giochi più piccoli, cose segrete".