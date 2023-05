Psychonauts 3, annuncio all'Xbox Games Showcase suggerito da Xbox?

Nelle scorse ore il profilo ufficiale australiano / neozelandese di Xbox ha pubblicato una sorta di indovinello che sembrerebbe suggerire il possibile annuncio di Psychonauts 3 all'Xbox Games Showcase del prossimo 11 giugno.

"Cosa significa?", si legge nel post, che include un tabellone in stile tris con una serie di lettere a riempire le caselle. "No, sul serio, qualcuno ci aiuti." I caratteri presenti possono comporre la frase "PSYCHO XXX" ed è difficile sia un caso, specie quando mancano ormai pochi giorni all'Xbox Games Showcase.

Certo, ci sono pareri discordanti sulla questione, visto che storicamente gli account regionali tanto di Xbox quanto di PlayStation sembra non siano mai stati utilizzati per anticipare annunci con un teaser, ma c'è sempre una prima volta.

Nel frattempo, il noto insider Klobrille ha stilato una possibile lista dei giochi dell'Xbox Game Showcase, che fra le altre cose include un possibile annuncio da parte proprio di Double Fine Productions.

In termini concreti, il reveal di un nuovo Psychonauts non dovrebbe sorprendere, se consideriamo che Psychonauts 2 ha ricevuto voti eccellenti dalla stampa internazionale, ponendosi addirittura come il titolo con la media voto più alta fra le nuove uscite del 2021 su Opencritic.

In attesa di capire come stanno le cose, che ne dite di rinfrescarvi la memoria in merito alla qualità del franchise dando un'occhiata alla nostra recensione di Psychonauts 2?