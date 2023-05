The Witcher: la serie Netflix è stata rinnovata per una quinta stagione

A quanto pare la serie Netflix di The Witcher è stata già rinnovata per una quinta stagione, nonostante i fan stiano ancora aspettando la messa in onda della terza e prima ancora di conoscere la reazione del pubblico per il passaggio di consegne da Henry Cavill a Liam Hemsworth per il ruolo di Geralt che avverrà nella quarta.

La conferma arriva da un'intervista di Deadline con la casting director Sophie Holland, che si è lasciata sfuggire questo dettaglio parlando di una seconda stagione con Hemsworth (ovvero la quinta) come cosa certa:

"Stiamo giusto per iniziare le riprese della quarta stagione con Liam Hemsworth, dopodiché ci sarà un breve intervallo, poi passeremo direttamente alla quinta stagione".

La messa in onda dei primi cinque episodi della Stagione 3 di The Witcher su Netflix è fissata al 29 giugno 2023, con una seconda parte composta da tre episodi che andrà in onda il 27 luglio e che segneranno l'addio di Henry Cavill alla serie. Come probabilmente già saprete, a partire dalla quarta stagione Liam Hemsworth lo sostituirà come attore del protagonista Geralt di Rivia.

Per ingannare l'attesa, sulle nostre pagine trovate il primo teaser trailer ufficiale della terza stagione di The Witcher, di cui di seguito riportiamo la descrizione ufficiale:

"Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt aiuta Ciri a nascondersi, deciso a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla", si legge nella sinossi ufficiale della trama.

"Affidata con l'addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove sperano di scoprire di più sui poteri inespressi della ragazza; invece, scoprono di essere approdati in un campo di battaglia fatto di corruzione politica, magia oscura e tradimento".