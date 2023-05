Spider-Man: Across the Spider-Verse e come i videogiochi hanno anticipato il multiverso

Sono passati quasi 5 anni dall'arrivo nelle sale di Spider-Man: Un nuovo universo. Il film d'animazione firmato Sony Pictures ha portato al cinema il personaggio di Miles Morales e il concetto fumettistico del multiverso in un colpo solo, riuscendo nel difficile compito di costruire una storia che riuscisse ad intrecciare un cast di personaggi e "versioni" del famoso arrampicamuri provenienti da altri universi. Il prossimo 1 giugno potremo invece dare finalmente un'occhiata all'attesissimo Spider-Man: Across the Spider-Verse , prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Seguito diretto dell'avventura animata di Miles, la pellicola affronta il tema degli universi paralleli in maniera ancor più marcata rispetto al primo capitolo: l'amichevole Uomo Ragno di Brooklyn sarà infatti catapultato attraverso il multiverso, venendo in contatto con un'intera organizzazione formata da versioni alternative di Spider-Man.

Oltre a questa componente puramente estetica, fa il suo ingresso all'interno del gioco anche il concetto di "What If...": tramite una password è infatti possibile accedere ad una modalità aggiuntiva, ispirata alla serie di fumetti del 1977, in cui l'avventura subirà diversi cambiamenti. Esattamente come ci aspetterebbe da un universo parallelo , le differenze rispetto al racconto originale possono variare da piccoli cambiamenti fino a completi cambi di rotta, risultando spesso in situazioni esilaranti, pesanti modifiche ai dialoghi e cameo di altri personaggi Marvel. Insomma, seppur non in maniera diretta come alcuni dei titoli successivi, "Spider-Man" (2000) aveva già deciso di prendere in considerazione le possibilità offerte dal multiverso, anche se la vera e propria esplorazione di questo concetto in forma videoludica arriverà soltanto dieci anni più tardi.

I richiami al multiverso, infatti, non riguardano la narrativa principale, bensì alcuni elementi secondari: nel gioco è possibile sbloccare diversi costumi , che influenzano le capacità del nostro eroe, richiamando ad alcune versioni alternative dell'arrampicamuri. Tra questi, spiccano i costumi di Scarlet Spider, Spider-Man 2099 e Spider-Man Unlimited. Tutti personaggi, tra l'altro, che saranno presenti all'interno del multiverso proposto da Across the Spider-Verse e già mostrati all'interno di trailer e materiale promozionale.

Spider-Man: Shattered Dimensions (2010) e Spider-Man: Edge of Time (2011)

Spider-Man 2099 all'interno di Spider-Man: Shattered Dimensions

Il primo gioco ad affrontare apertamente il tema del multiverso arriverà nel 2010: in Spider-Man: Shattered Dimensions avremo come protagonisti ben quattro versioni diverse del celebre Uomo Ragno, provenienti da altrettanti universi alternativi. In seguito alla distruzione di un artefatto magico e la successiva frammentazione dell'universo, il giocatore vestirà i panni di Amazing Spider-Man, Ultimate Spider-Man, Spider-Man Noir e Spider-Man 2099, con ognuno dei personaggi che presenta meccaniche uniche, stile di combattimento diversi e nemici specifici per il proprio universo. Siamo quindi per la prima volta davanti ad un titolo che non utilizza il multiverso come semplice citazione o chicca aggiuntiva, ma che fonda l'intera idea di narrativa e gameplay attorno alle dimensioni alternative. Per riuscire nello scopo, l'avventura prende una direzione diversa rispetto alla formula open world che spesso ha accompagnato il brand, proponendo una campagna lineare divisa in 14 livelli, che permettono ciascuno di controllare una delle quattro versioni di Spider-Man.

Immagine di copertina di Spider-Man: Shattered Dimensions

Per quanto riguarda invece le meccaniche di gioco, Spider-Man: Shattered Dimensions si preoccupa di caratterizzare in maniera peculiare ogni singola incarnazione del personaggio. Il gameplay dello Spider-Man dell'universo Amazing è prevalentemente incentrato sul combattimento, con attacchi in mischia e a distanza, mentre Spider-Man Noir (affascinante versione del personaggio, che in molti hanno imparato a conoscere grazie alla sua forte presenza all'interno di Spider-Man: Into the Spider-Verse) introduce a fasi più stealth, permettendo al giocatore di agire nell'ombra ed effettuare eliminazioni silenziose. A chiudere il roster di personaggi giocabili ci sono lo Spider-Man dell'universo Ultimate e quello proveniente dall'universo 2099: il primo ha a disposizione la tuta simbionte, che permette di utilizzare abilità specifiche in combattimento, mentre Spider-Man 2099 presenta uno stile di combattimento acrobatico e possiede la capacità di rallentare il tempo.

Il 2011 sarà invece l'anno di Spider-Man: Edge of Time, seguito diretto di Shattered Dimensions, che riproporrà la stessa formula riducendo però i personaggi giocabili ai soli Amazing Spider-Man e Spider-Man 2099. La coppia di titoli sviluppati da Beenox rimane ad oggi la più riuscita trasposizione del multiverso ragnesco in forma di videogioco, ed è riuscita ad anticipare di molto un concetto che al cinema ha iniziato ad essere introdotto soltanto in tempi recenti.