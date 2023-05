PS5 supererà 108 milioni di unità vendute, secondo Jim Ryan di Sony

Jim Ryan, il presidente di Sony Interactive Entertainment, ha grandi aspettative per PS5 e crede che durante il suo ciclo vitale raggiungerà almeno i 108 milioni di unità vendute nel mondo. Se le sue stime si riveleranno corrette, la console supererebbe i 102,4 milioni di unità di PS1 e non sarebbe troppo distante da PS4, a quota 117,2 milioni di unità.

Come riportato da Tweaktown, questo dettaglio arriva da una conferenza con gli azionisti, dove Ryan ha dichiarato che la compagnia si aspettata di vendere almeno altri 70 milioni di PS5, oltre ai 38,4 milioni già nelle case dei giocatori. Per farlo, la strategia è quella di convincere gli utenti PS4 a fare il passaggio alla nuova generazione PlayStation, al tempo stesso allettando anche persone che non hanno mai posseduto una console Sony.

"Anticiperei che nel corso del ciclo vitale di PS5 dovremmo essere in grado di superare una cifra di 70 milioni in aggiunta ai 38 milioni (che abbiamo già raggiunto ad aprile)", ha detto Ryan durante un Q&A con gli investitori.

"Il motivo per cui parlo di 70 milioni è che penso sia l'attuale base di utenti di PS4 e, nonostante speriamo di convertire un gran numero di queste persone, mireremo e avremo sicuramente successo nel portare (su PS5) un gran numero di giocatori che non ha una PS4 e, in molti casi, che non ha mai posseduto una PlayStation"

Ryan ha aggiunto di essere molto ottimista del fatto di poter superare persino la stima dei 108 milioni di PS5 citata in precedenza, con la console che ha le carte in regola per superare tutti i KPI (indicatori chiave di prestazione) di PS4. A tal proposito vale la pena ricorda che Sony punta di vendere altri 25 milioni di PS5 durante l'anno fiscale in corso (che termina i 1 aprile 2024), che sarebbe un risultato da record nella storia di PlayStation.

Nel frattempo la compagnia sta aumentando anche gli investimenti per la creazione di nuove IP e giochi live service e vuole pubblicare almeno due grosse esclusive PS5 all'anno e coprire ogni genere videoludico maggiore.