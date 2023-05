Diablo 4: data e orario delle recensioni svelato da Forbes

Diablo 4 arriverà nei negozi la prossima settimana e dunque chiaramente in molti stanno aspettando i pareri della critica sull'ultima fatica di Blizzard. Ma quando scade l'embargo delle recensioni? A quanto pare poco prima dell'inizio dei preloead e dell'Accesso Anticipato, stando alle informazioni condivise da Forbes.

Segnatevi data e orario sul calendario: come indicato dal giornalista Paul Tassi, le prime recensioni di Diablo 4 saranno online a partire dalle 18:00 italiane di martedì 30 maggio, ovvero domani. In questo modo avrete tutto il tempo necessario per farvi un'idea sul gioco e decidere eventualmente se acquistarlo in vista del lancio, fissato per il 6 giugno 2023.

Ricordiamo inoltre che il preload di Diablo 4 inizierà alle 01:00 italiane dell'1 giugno 2023, seguito dall'inizio dell'accesso anticipato per chi ha acquistato la Deluxe o la Ultimate Edition Digitale, in programma il 2 giugno alle 01:00.

Sempre Forbes inoltre ha svelato che c'è un altro appuntamento da segnarsi. Il 2 giugno a un orario non precisato infatti scadrà un secondo embargo, con la stampa che potrà parlare di argomenti come trama, boss e altro ancora.

Insomma, sarà una settimana cruciale per Diablo 4 e i fan della serie. Per ingannare l'attesa nel frattempo vi suggeriamo di leggere il nostro speciale dedicato alle attività dell'endgame dell'action GDR di Blizzard.