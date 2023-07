EA Sports FC 24, copertina della Ultimate Edition presentata ufficialmente da EA

La copertina della Ultimate Edition di EA Sports FC 24 è stata presentata ufficialmente da Electronic Arts. Si tratta in pratica di un collage con un'ampia selezione di calciatori, fra cui spicca senz'altro Erling Haaland.

Posizionato al centro della composizione, il giocatore del Manchester City era stato rivelato come calciatore di copertina di EA Sports FC 24 da un noto leaker e il post pubblicato da EA non fa che confermare l'indiscrezione, in attesa di vedere anche la cover della standard edition.