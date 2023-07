Deadpool 3, prima foto di Hugh Jackman con il costume di Wolverine

Ryan Reynolds ha pubblicato in una storia su Instagram la prima foto di Hugh Jackman con il costume di Wolverine dal set di Deadpool 3, facendo finalmente chiarezza sull'uniforme che il celebre membro degli X-Men indosserà nel film.

Dopo la notizia della presenza dell'Elektra di Jennifer Garner in Deadpool 3, che per molti confermerebbe anche i rumor circa il ritorno del Daredevil di Ben Affleck, ecco dunque un altro pezzo del puzzle per una produzione parecchio attesa dai fan del Marvel Cinematic Universe.

A quanto pare il costume di Wolverine sarà ispirato a quello classico, nero e blu, ma non sappiamo quanto durerà all'interno di una pellicola che promette di essere ancora più folle e imprevedibile rispetto ai primi due capitoli della saga.