Black Panther, Electronic Arts ha annunciato un gioco single player tratto dalla serie

Electronic Arts ha annunciato la fondazione di Cliffhanger Games, uno studio nato espressamente per occuparsi di Black Panther , gioco single player basato sul personaggio di Marvel. Interessante il fatto che la nuova software house vanti sviluppatori provenienti da alcune delle realtà più importanti dell'industria, che hanno lavorato a titoli quali God of War, la serie Halo e la serie Call of Duty.

Dettagli sul gioco

Electronic Arts collabora con Marvel

Il gioco di Black Panther è diretto da Kevin Stephens, che ha avuto dei ruoli direttivi nella serie Middle-Earth di Monolith per Warner Bros. Games.

Del titolo non si sa molto, ma Stephens ha dichiarato in merito che: "Siamo impegnati a offrire ai fan un'esperienza definitiva e autentica di Black Panther, dando loro più autonomia e controllo sulla storia rispetto a quanto abbiano mai sperimentato in un videogioco narrativo. Wakanda un ricchissimo sandbox di super eroi e la nostra missione è di sviluppare un mondo epico per i giocatori che amano Black Panther e vogliono esplorarlo, come lo vogliamo noi."

Questo, purtroppo è tutto. Non conosciamo nemmeno il titolo definitivo del gioco. Quindi non ci resta che aspettare per saperne di più su cosa ci aspetta da questa collaborazione tra Marvel ed Electronic Arts.

Considerate che i lavori sul gioco sono ancora agli inizi, visto che nel comunicato stampa ufficiale si parla di Cliffhanger come di un team che si formerà completamente nel corso dei prossimi anni. Quindi non possiamo aspettarci grosse novità a breve.

Perché, quindi, annunciare un gioco così in anticipo? Come spesso avviene in questi casi, il motivo potrebbe essere quello di attirare sviluppatori, facendo conoscere pubblicamente il progetto, così da accelerare il processo di formazione del team. Si tratta di uno scenario abbastanza tipico, perchè un conto è pubblicare annunci di lavoro anonimi riguardanti un nuovo studio, un conto è poter dire esplicitamente ciò cui andranno a lavorare i potenziali candidati.

C'è poi da dire che, considerando i cicli di sviluppo dei tripla A attuali, il rischio di vedere Black Panther uscire nel corso della prossima generazione di console è davvero concreto.