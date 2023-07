Diablo 4: un video di Blizzard svela le novità della Stagione degli Abietti

La Stagione degli Abietti di Diablo 4 è ufficialmente iniziata, offrendo nuovi stimoli ai giocatori per esplorare le lande di Sanctuarium e affrontare abomini di vario genere. Per l'occasione Blizzard ha pubblicato un video con sottotitoli in italiano in cui gli sviluppatori di Blizzard ci parlano delle novità introdotte nella prima stagione del gioco, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Nel filmato gli sviluppatori offrono una panoramica della nuova storia originale e separata dalla trama principale di Diablo 4 che farà da sfondo alla Stagione, con i giocatori che dovranno far fronte a una nuova corruzione che minaccia Sanctuarium. Troveranno un alleato in Cormond, un ex sacerdote della Cattedrale della Luce, ha scoperto un modo per debellare questa piaga, ma per riuscirci avrà bisogno del nostro aiuto.

Spazio anche le novità in termini di gameplay, la principale rappresentata dai Cuori Abietti, degli oggetti ottenuti sconfiggendo i nemici che si possono utilizzare per potenziare la nostra build. Ne esistono 32 tipi differenti, dunque ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta. Non manca poi un nuovo temibile boss, Varshan il Consumato, che infesta il dungeon delle Gallerie Abiette, nonché nuovi aspetti leggendari e oggetti unici.