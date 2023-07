Baldur's Gate 3, il gameplay comprenderà delle scene di tortura giocabili

A quanto pare in Baldur's Gate 3 ci saranno delle scene di tortura giocabili, come raccontato dalla classificazione dell'ESRB, che ha fatto anche alcuni esempi. Le torture dipenderanno dalle scelte dei giocatori.

Baldur's Gate 3 offrirà molte possibilità

Baldur's Gate 3 sarà molto vasto

Fate attenzione, perché da qui in poi ci saranno alcune piccole anticipazioni su Baldur's Gate 3. Se non volete averne, non continuate a leggere.

Le scene di tortura si attiveranno tramite alcune scelte di dialogo. Le torture serviranno per carpire informazioni da alcuni nemici, che altrimenti potrebbero rimanere inaccessibili. Le torture comprenderanno mutilazioni e anche uccisioni.

L'ESRB racconta: "In una sequenza, i giocatori faranno delle scelte di dialogo per determinare il metodo di violenza da usare per ottenere informazioni da un prigioniero (alcuni esempi: un attizzatoio rovente sulla coscia, una punta di lancia piantata sull'inguine, unghie dei piedi strappate); la maggior parte di queste azioni avverranno fuori campo, con il prigioniero mostrato nelle sue reazioni al dolore."

Insomma, in Baldur's Gate 3 potremo vedere i nemici soffrire, sentirli piangere mentre li torturiamo e quant'altro. Inoltre ci saranno molte scene violente, come una decapitazione fuori campo, il dissezionamento di una donna con interiora esposte, un cervello estratto da un cranio, un occhio strappato dalla sua orbita e altre ancora. Per questo motivo il titolo di Larian Studios è stato classificato come M for Mature.

Per il resto vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 uscirà il 3 agosto 2023 su PC e il 6 settembre su PS5. In sviluppo anche la versione Xbox Series X/S che non ha ancora una data d'uscita.