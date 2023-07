GOG: saldi sui giochi erotici e pornografici del suo catalogo

GOG ha lanciato una tornata di saldi dedicata nientemeno che ai numerosi titoli con contenuti erotici o pornografici del suo catalogo. Sembrano ormai lontanissimi i tempi in cui il negozio di CD Projekt avversava i saldi di Steam affermando che non ne avrebbe mai organizzati perché non voleva far perdere valore ai videogiochi. Ora ne organizza con grande regolarità.

È tutta una questione di prospettiva

Naturalmente i sald NSFW sono dedicati a persone maggiorenni, considerando che sono definiti l'evento più caldo di sempre. Mentre siete lì che aspettate Starfield o Marvel's Spider-Man 2, potrete dedicarvi a titoli quali My Cat Girl Lover, che costa soltanto 1,99€, Memoirs of a Battle Brothel, acquistabile per 10,99€ o Being a DIK: Season 1 & 2 + Acting Lessons, raccolta tratta dalle opere di Proust che costa soltanto 26,09€.

I saldi NSFW di GOG

Sicuramente scartabellando l'elenco dei giochi in saldo troverete qualcosa di vostro gusto, considerando che tra i titoli presenti ci sono anche dei classici come Lula: The Sexy Empire e Biing!: Sex, Intrigue and Scalpels, o titoli molto famosi più moderni come House Party o Succubus.