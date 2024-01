Cyberpunk 2077: patch 2.11 disponibile, è un grosso aggiornamento che migliora molte cose

Per quanto riguarda il gameplay , troviamo la sistemazione di alcune mosse finali che prima non venivano eseguite correttamente, l'aggiustamento di un bug che impedita di equipaggiare alcuni consumabili per la salute negli slot ad accesso rapido, il remapping dei tasti e il giusto funzionamento di vari equipaggiamenti e miglioramenti per il personaggio.

Vari aggiustamenti anche a Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: anche Phantom Liberty ottiene vari aggiornamenti

Oltre a questi, vari altri elementi sono stati corretti come il comportamento della polizia in alcuni casi specifici (il sistema non funzionava in alcune situazioni come uccidendo NPC ubriachi o attraverso la braindance) e un aggiustamento dei parametri legati a danni e recupero di questi.

Molte correzioni sono state applicate alle quest, con alcune di queste che potevano subire dei blocchi alla progressione, in gran parte risolti almeno per diverse missioni all'interno del gioco. Sono state inoltre corretti elementi degli inseguimenti tra auto che ora sono meno frequenti e non si intersecano tra loro.

Aggiustate anche animazioni e posizioni di personaggi in modo da non bloccare più l'avanzamento nelle quest e in altre situazioni specifiche. Vari altri aggiustamenti sono stati applicati poi alla grafica, all'interfaccia utente, ai veicoli e ad altri elementi, mentre vari fix riguardano specificamente i contenuti dell'espansione Phantom Liberty, rendendo questo un update particolarmente importante per tutti gli utenti.