WhatsApp vuole rendere gli utenti più sicuri e sperimenta anche su iOS una nuova funzione

Ora sembra che Meta stia estendendo questa funzionalità anche agli utenti iPhone. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, l'ultima versione della beta di WhatsApp per iOS , rilasciata su TestFlight, ha compiuto un passo in avanti introducendo un nuovo menu dedicato alla configurazione del sistema di sicurezza della passkey.

Sebbene la funzione non sia ancora disponibile per la globalità degli utenti iOS, una volta che sarà implementata si avrà la possibilità di associare il proprio Apple ID, semplificando l'accesso all'app attraverso l'autenticazione di Face ID o Touch ID.

Questo metodo di accesso, in sostituzione delle tradizionali password, consente agli utenti di autenticarsi in modo sicuro utilizzando metodi come il riconoscimento facciale o biometrico . La caratteristica è particolarmente interessante poiché le passkey sono meno vulnerabili al furto, essendo conservate sul dispositivo e protette da crittografia avanzata . Ciò vanifica il rischio di pratiche abusive come il phishing tramite email e lo smishing, la variante via sms.

Le passkey rappresentano una tecnologia di sicurezza sviluppata dalla FIDO Alliance , in collaborazione con aziende come Apple, Google e Microsoft.

Intrattenimento e progresso

La Passkey è stata progettata per offrire un livello superiore di sicurezza, riducendo il rischio di violazioni dei dati rispetto alle soluzioni di sicurezza precedenti

Per coloro che attribuiscono grande importanza alla privacy e alla sicurezza, l'introduzione della passkey rappresenta un gradito potenziamento da parte dell'app di messaggistica verde.

In un contesto in cui la protezione dei dati è sempre più cruciale, l'inclusione di questa funzionalità da parte di WhatsApp enfatizza il suo impegno nel garantire la sicurezza delle comunicazioni per tutti gli utenti.

Questa scelta potrebbe rivelarsi fondamentale, specialmente considerando la crescente interazione e l'ampio utilizzo delle piattaforme di messaggistica in risposta alle nuove normative come il DMA.

Sempre a riguardo delle nuove funzionalità di WhatsApp, su Android è stato recentemente individuato un innovativo sistema di condivisione rapida; attualmente in fase beta e non ancora funzionante, sarà presto disponibile.

In aggiunta, su iOS è stato introdotto un nuovo strumento per la creazione di sticker personalizzati, compatibile solo con iOS 17 o versioni successive.