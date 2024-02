ArcRunner ha una data d'uscita su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

L'interessante action rogue lite ArcRunner ha una data d'uscita in versione console, ha annunciato il team di sviluppo Trickjump Games con il publisher PQube: arriverà il 19 aprile 2024 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Il gioco è già disponibile da tempo su PC, dove ha ottenuto una buona risposta da parte del pubblico. Come spiegato nel nostro provato di ArcRunner, il titolo in questione è un gioco d'azione roguelite con ambientazione cyberpunk, nel quale dobbiamo affrontare una serie di arene a difficoltà progressiva, cercando di sopravvivere il più a lungo possibile e avanzare di livello in livello.

Il presupposto narrativo è particolare: l'azione si svolge all'interno di uno spazio virtuale, con il protagonista che è sostanzialmente un avatar che tenta di raggiungere il proprio obiettivo: ripristinare la sofisticata intelligenza artificiale KORE compromessa da un virus.