The Thaumaturge: un video mostra gameplay e quest dell'RPG narrativo

Il team Fool's Theory e il publisher 11 bit Studios hanno pubblicato un nuovo video per The Thaumaturge, interessante RPG narrativo dallo stile molto particolare, che mostra alcune fasi del gameplay illustrando in particolare lo sviluppo di una quest.

In circa 7 minuti, abbiamo dunque la possibilità di vedere uno spaccato di The Thaumaturge, tra esplorazione delle ambientazioni, interazione con personaggi, dialoghi e sviluppo della storia.

Come si conviene a un titolo costruito in questo modo, la narrazione è preponderante, ma non mancano scelte importanti da effettuare.

Ambientato nella Varsavia del 1905, The Thaumaturge è un RPG con visuale isometrica che ha per protagonista Wiktor Szulski, un "taumaturgo" alle prese con diversi casi che lo portano ad esplorare varie zone della città e infilarsi anche in una notevole serie di problemi.