Avatar 6 e 7 sono già in programma, ma Cameron sa che potrebbe morire prima

James Cameron ha già in programma Avatar 6 e 7. Nel caso aveste dubbi, ricordiamo che al momento nelle sale cinematografiche è arrivato solo il secondo film.

Parlando con People, Cameron ha rivelato di avere già una visione per questi film, ma ha ammesso che potrebbe non dirigerli lui stesso, perché "la mortalità si fa sentire". Avatar 3 è previsto per il 2025, Avatar 4 per il 2029 e Avatar 5 per il 2031, il che significa che Avatar 6 e 7 non usciranno prima della metà degli anni '30, nella migliore delle ipotesi.

"Abbiamo una sceneggiatura completa fino al quinto film e ho idee per il sesto e il settimo, anche se probabilmente a quel punto passerò il testimone", ha detto Cameron. "Voglio dire, la mortalità si fa sentire. Ma ci stiamo godendo quello che stiamo facendo. Ci piace. Lavoriamo con persone fantastiche".