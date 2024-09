PS5 Pro porta gli analisti a vedere Sony come Apple, con fan che "comprerebbero qualsiasi cosa"

Un recente approfondimento di GamesIndustry.biz chiama in causa diversi analisti di mercato per prevedere il possibile andamento di PS5 Pro in termini di vendite, e le proiezioni non sono negative, considerando il diverso punto di vista da adottare, ma è curioso notare come alcuni facciano un chiaro parallelo con Apple e il fatto che Sony abbia dei fan che comprerebbero qualsiasi cosa marchiato PlayStation, o quasi.

In generale, gli analisti interpellati sono piuttosto concordi nel vedere PS5 Pro effettuare una parabola simile a quella di PS4 Pro, confermandosi di fatto come l'evoluzione di quel particolare modello, che di per sé non ha poi venduto molto rispetto ai dati complessivi di PS4, ma forse abbastanza rispetto ai progetti della stessa Sony, che è poi la cosa che conta maggiormente.

L'idea più diffusa è che PS5 Pro possa arrivare a rappresentare circa il 10-15% del totale delle PS5 vendute, un rapporto simile a quello che caratterizza PS4 Pro e PS4, e probabilmente in linea con le previsioni di Sony, ma è ancora presto per dirlo, ovviamente.