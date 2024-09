PS5 Pro venderà comunque tanto, nonostante il prezzo alto? Prime previsioni da parte degli analisti

Ricordiamo che PS4 Pro ha venduto in totale circa il 15% di quanto fatto da PS4 standard, una percentuale piuttosto piccola ma che significa comunque numeri importanti, vista la diffusione della console in questione.

Ci riferiamo, in particolare, alla compagnia Ampere Analysis , che ha già offerto una sua previsione sul possibile successo commerciale di PS5 Pro, che potrebbe assestarsi su numeri simili a quelli fatti registrare da PS4 Pro, almeno per quanto riguarda il rapporto rispetto alla versione standard della console.

Nonostante l'internet sia attualmente sconvolto dalla rivelazione del prezzo di PS5 Pro , sembra che le prime previsioni di vendita degli analisti non siano poi così pessimistiche, considerando che la nuova console, secondo questi, potrebbe vendere ai livelli di PS4 Pro , dunque meno della versione standard ma non così tanto.

Il prezzo non conterà molto per i grandi appassionati

"Il prezzo di PS5 Pro susciterà inevitabilmente molti commenti", ha dichiarato Piers Harding-Rolls, direttore della divisione videoludica di Ampere Analysis, parlando dei 799 euro richiesti per la nuova console.

PS5 Pro e il lettore da acquistare a parte

"La differenza di prezzo tra PS5 e PS5 Pro è tra il 40 e il 50%, un valore significativamente superiore rispetto alla differenza vista tra PS4 e PS4 Pro al momento del lancio".

La situazione era diversa anche perché, contestualmente, PS4 standard venne abbassata di prezzo e PS4 Pro si posizionò sostanzialmente al posto occupato dalla versione precedente, in termini di prezzo, cosa completamente differente da quanto sta succedendo con PS5 Pro, con la versione standard che non si è abbassata di prezzo (anzi, è successo il contrario di recente).

Nonostante questo, Ampere si aspetta che Sony venda circa 1,3 milioni di PS5 Pro durante il periodo di lancio quest'anno (l'uscita è fissata per il 7 novembre), ovvero una cifra simile all'1,7 milioni di console PS4 Pro vendute al lancio nel 2016.

"Prevediamo che il prezzo di vendita possa attenuare la domanda di alcuni consumatori, ma per gli appassionati di PlayStation il prezzo è meno importante", ha suggerito Harding-Rolls, prevedendo per gli utenti Sony una sorta di "effetto Apple", evidentemente.

PS4 Pro ha venduto in totale circa 14,5 milioni di unità, in base a quanto riferito da Ampere, e una quantità simile dovrebbe essere raggiunta anche da PS5 Pro per il 2029, quando la nuova mid-gen di Sony potrebbe essere arrivata a circa 13 milioni di unità vendute.

"Il prezzo di PS5 Pro riflette la strategia di Sony per proteggere i propri margini", ha riferito la compagnia di analisi. Inoltre, "la mancanza di concorrenza significa che per Sony è più facile decidere di mantenere un prezzo più alto per proteggere i margini esistenti", considerando che Microsoft non ha proceduto (almeno per quanto ne sappiamo al momento) a sviluppare un nuovo modello aggiornato di Xbox.