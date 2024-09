Astro Bot domina la classifica settimanale di vendita del Regno Unito, senza grande concorrenza

La tradizionale classifica settimanale di vendita del Regno Unito vede Astro Bot in testa, senza grandi sorprese considerando che si tratta di una delle poche new entry di rilievo, fatta eccezione per Concord e NBA 2K25.

Nonostante le vendite di Astro Bot siano state tutt'altro che impressionanti in UK, come specificato dall'editor di GamesIndustry, Chris Dring, i quale ha riferito che sono state il 30% più basse di quelle registrate al lancio di Ratchet & Clank: Rift Apart, sono abbondantemente bastate per far conquistare il primo posto alla nuova produzione del team Asobi su PS5.

Per il resto, NBA 2K25 si è piazzato in posizione 12, dunque fuori dalla top ten, e Concord addirittura alla posizione 21, in vero e proprio disastro per una produzione first party dei PlayStation Studios, anche se probabilmente è un gioco venduto principalmente in digitale, mentre la classifica in questione riguarda il mercato fisico britannico.