Warhammer 40.000 Space Marine 2 celebra il proprio successo svelando il numero di giocatori

Il messaggio di Warhammer 40.000 Space Marine 2 ai giocatori

In un video che accompagna il messaggio su Twitter, come potete vedere qui sotto, il doppiatore di Lt. Titus - Clive Standen - ha letto un messaggio degli sviluppatori ai videogiocatori che si sono uniti alla lotta in Warhammer 40.000 Space Marine 2: "Fratelli e Sorelle dell'Imperium, qui è Lt. Titus, con un messaggio di gratitudine e onore. Due milioni di guerrieri si già sono uniti alla lotta in Space Marine 2. Vi ringraziamo! Voi non siete semplici giocatori, siete guerrieri dell'Imperium ed eroi degli Ultramarine. Per l'Imperatore! Per i due milioni di Fratelli e Sorelle!"

Nel primo messaggio l'editore - Focus Entertainment - ha scritto: "Due milioni di Space Marine si sono uniti alla lotta per proteggere l'Imperium in Space Marine 2. Siamo molto grati!". A seguire vi è un brevissimo video con un'immagine del gioco e la scritta "Due milioni di giocatori. Grazie. L'Imperatore vi protegge".

Questo traguardo si somma a un altro che vi abbiamo segnalato da poco: Warhammer 40.000: Space Marine 2 è il più giocato di sempre su Steam fra i titoli di Warhammer.