Warhammer 40.000: Space Marine 2 è il più giocato di sempre su Steam fra i titoli di Warhammer

Con i suoi quasi 226.000 utenti di picco, Warhammer 40.000: Space Marine 2 è il più giocato di sempre su Steam fra i titoli ambientati nell'universo di Warhammer, a prescindere che si tratti dello scenario fantasy o della versione futuristica.

Disponibile ufficialmente da ieri, l'action shooter firmato Saber Interactive è stato protagonista di un debutto clamoroso e gli sono bastate poche ore per superare il precedente gioco più popolare della serie, ovverosia Total War: Warhammer 3, fermo a quota 166.754 giocatori di picco.

In questa particolare classifica troviamo l'originale Total War: Warhammer in terza posizione con 113.019 giocatori di picco, lo sparatutto Warhammer 40.000: Darktide con 108.395 giocatori e quello che si pone fondamentalmente come il suo prequel, Warhammer: Vermintide 2 con 104.323 giocatori