Dragon Age: The Veilguard include una funzione mai inserita nella saga, ispirata da Mass Effect

Dragon Age: The Veilguard sarà disponibile da ottobre e includerà una funzione completamente nuova per la serie, sebbene oramai sia un elemento classico di molti videogiochi AAA: una modalità fotografica che permetterà di scattare bellissime fotografie e condividere in rete le proprie creazioni.

Il tutto, inoltre, è stato ispirato a Mass Effect, spiegano gli autori di Dragon Age: The Veilguard, e più precisamente da Mass Effect: The Legendary Edition del 2021, che include proprio la stessa funzione. La director Corinne Busche attribuisce al produttore di Mass Effect: Legendary Edition - Brenon Holmes - il merito per l'implementazione della modalità fotografica in The Veilguard.

Busche spiega che Holmes ha fatto molto per la realizzazione e il supporto della modalità fotografica e di tutte le sue funzioni.