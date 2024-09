Il sistema di progressione di Dragon Age: The Veilguard è stato presentato con video e dettagli

Come da tradizione, l'albero possiede diramazioni differenti che ci porteranno a sbloccare capacità specifiche in diverse aree di crescita, ma sempre con un occhio di riguardo nei confronti della potenza del protagonista e la possibilità di ripristinare la progressione e ripartire.

Il protagonista del gioco può raggiungere il livello massimo di 50 e personalizzare il proprio stile per poter sferrare attacchi coordinati insieme ai compagni, guadagnando ricompense man mano più ricche a seconda dell'importanza della missione.

Gli sviluppatori di BioWare hanno presentato con video e dettagli il sistema di progressione di Dragon Age: The Veilguard e le sue caratteristiche, partendo dall'albero delle abilità per arrivare poi agli oggetti e ai compagni.

Oggetti e compagni

Mostrato nei giorni scorsi con un video di gameplay da 22 minuti, Dragon Age: The Veilguard ci consentirà di gestire anche la progressione degli oggetti e dei compagni. Nel primo caso si tratterà di cose che potremo acquistare durante la campagna, nello specifico armi, armature e accessori.

Potremo potenziare gli oggetti in maniera classica oppure recarci in luoghi particolari come l'Officina del Custode nel Faro, aggiungendo effetti extra all'equipaggiamento. Anche l'appartenenza a una Fazione andrà a influenzare questo aspetto dell'esperienza.

Per quanto concerne invece la crescita dei compagni, avremo la possibilità di assegnare loro due punti abilità per ogni livello guadagnato, migliorando la progressione anche completando conversazioni e prendendo decisioni.