Il creatore di Minecraft non ha gradito particolarmente il trailer del film

Tanti giocatori di Minecraft sono ancora legati a lui e non mancano di chiedergli commenti sulle novità annunciate per il marchio, compreso il trailer del film ufficiale mostrato ieri , che mescola un mondo animato a degli attori in carne e ossa.

La posizione di Notch

Persson non è stato particolarmente colpito dal trailer e afferma di sentirsi strano al riguardo. Ossia di provare dei sentimenti contrastanti. Più precisamente ha detto: "Ok, eccomi. Wow, da strane sensazioni."

Insomma, Notch non è apparso particolarmente eccitato da quello che ha visto, ma allo stesso tempo sembra essere aperto a vedere quale sarà il risultato finale. Nei commenti qualcuno ha anche provato a stimolarlo sulla questione "woke", ossia sul fatto che i personaggi sembrano molto diversificati e inclusivi, ma Notch, che solitamente esprime visioni contrarie al politicamente corretto, è stato serafico al riguardo, affermando che a lui danno fastidio operazioni del genere quando vanno a innestarsi su delle mitologie già affermate, mentre in questo caso, essendo una storia completamente nuova, non gli fa ne caldo ne freddo.

Sempre nei commenti, Notch ha confermato di non essere presente nel film neanche sotto forma di cameo, il che non stupisce visto come Mojang stia provando da anni a oscurarlo in qualche modo. Evidentemente la sua figura è considerata in qualche modo ancora ingombrante.

Ciò che non ha fatto è chiedere scusa a Minecraft A Story Mode dopo aver visto il trailer.