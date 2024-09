PlayStation Store, Sconti Folli: scopriamo le migliori offerte sui giochi PS4 e PS5

Dal minimo storico del simulatore piratesco Skull and Bones alle atmosfere magiche dell'action adventure Hogwarts Legacy, dalla prima promozione sul recente Earth Defense Force 6 al capolavoro firmato Naughty Dog e rivisitato di The Last of Us Parte 1, per arrivare al fortissimo sconto su Lost Judgment, ecco i nostri suggerimenti.

Sempre attenti a procurarci i materiali necessari per il miglioramento della nave, la costruzione di nuovi vascelli, di armi capaci di renderci davvero temibili e naturalmente delle relative munizioni, avremo modo di cimentarci con una lunga campagna dai tanti risvolti cooperativi e poi affacciarci alle modalità multiplayer competitive per sfidare giocatori da tutto il mondo.

Sì, perché pur al netto delle criticità che non abbiamo mancato di riportare nella recensione di Skull and Bones , il peculiare mix di navigazione, combattimenti in mare aperto, looting e crafting sviluppato da Ubisoft Singapore ha decisamente il suo perché e non mancherà di appassionare gli appassionati di questo specifico genere videoludico.

Se avete letto la nostra recensione di Hogwarts Legacy , non c'è molto da aggiungere: il tie-in sviluppato da Avalanche Software rende omaggio al suggestivo Wizarding World catapultandoci in un'avventura a base open world ambientata nel 1800 in cui potremo frequentare la celebre Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts , incontrare tanti personaggi affascinanti e affrontare la minaccia delle forze oscure.

Forte di uno straordinario successo che lo ha portato a diventare il gioco più venduto dello scorso anno , Hogwarts Legacy ha ricevuto grazie agli Sconti Folli un'ulteriore, importante riduzione rispetto alle promozioni di agosto, raggiungendo la sua cifra minima su PlayStation Store : 22,49€ anziché 79,99€ per la versione PS5 e 20,99€ anziché 69,99€ per la versione PS4.

The Last of Us Parte 1

Realizzato al fine di cavalcare il successo della serie televisiva con Pedro Pascal e Bella Ramsey, The Last of Us Parte 1 mette in pari il primo capitolo della saga firmata Naughty Dog con le tecnologie del sequel, andando a ridisegnare i personaggi e gli scenari così da consegnarci un'esperienza visivamente di grande impatto, che include nativamente anche l'espansione Left Behind.

Joel ed Ellie in The Last of Us Parte 1

Grazie agli Sconti Folli, il gioco ha raggiunto il suo prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, nella fattispecie 45,59€ anziché 79,99€: una riduzione del 43% che va a scalfire in maniera significativa una cifra di partenza che molti ritenevano troppo alta per un remake, pur al netto delle sue indubbie qualità e di una storia che ancora oggi è capace di emozionare.

Avete letto la nostra recensione di The Last of Us Parte 1?