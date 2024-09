XDefiant vi regala valuta in-game del valore di 9 euro se fate l'accesso: vediamo la promozione di Ubisoft

XDefiant - secondo le ultime indiscrezioni - non sta andando benissimo. Lo sparatutto free to play di Ubisoft avrebbe bisogno di attirare i giocatori per poter rimanere a galla e l'ultima trovata della compagnia francese sembra proprio andare in questa direzione.

Attualmente e fino al 25 settembre è possibile ottenere ogni giorno un bonus di accesso, che consiste in moneta in-game e dei acceleratori per punti esperienza. In totale parliamo di 900 monete, per un valore di circa 9€ (1.000 monete costano 9,99€).