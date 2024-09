PS5 console e accessori ricondizionati ufficiali saranno presto disponibili su PlayStation Direct

La nuova sezione " Refurbished " è visibile anche nella sezione italiana dello store ufficiale di Sony PlayStation, a questo indirizzo , con alcuni prodotti che risultano già disponibili in queste ore.

Si tratta di un sistema utilizzato già da diverse compagnie, compresa anche Microsoft e Apple, che consente di acquistare prodotti a prezzo ridotto in quanto ricondizionati, ovvero di seconda mano ma comunque perfettamente funzionanti , con una garanzia ufficiale da parte del produttore.

Un raro modo per abbassare i prezzi

Si tratta di un modo molto interessante per acquistare console e accessori a un prezzo ridotto ma comunque garantiti, salvo eventuali imperfezioni estetiche che potrebbero comunque essere presenti.

Lo screenshot con i prodotti ricondizionati

Nella fattispecie, al momento è visibile una PS5 Standard ricondizionata al prezzo di 449,99 euro, mentre nella sezione USA sono presenti anche una PS5 Digital a 349,99 dollari, tanto per avere un'idea del ribasso di prezzo che questi prodotti potrebbero subire.

Meno evidente ma comunque interessante è anche il prezzo più basso dei controller DualSense, che vengono venduti in questa modalità a 64,99 dollari. Come spiegato sul sito, acquistando un prodotto ricondizionato si riceve "un prodotto come nuovo, con pezzi di ricambio originali PlayStation (se necessari) accuratamente puliti, verificati e collaudati".

Inoltre, tutti i prodotti ricondizionati con certificato sono venduti con gli accessori, i cavi e i manuali necessari, e in un'apposita confezione, con garanzia standard limitata di un anno.