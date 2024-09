Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non si aprirà con "un gioco di Hideo Kojima", il produttore spiega perché

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non è certamente un prodotto semplice da realizzate. In quanto remake di un classico molto amato, il team ha il dovere di rispettare l'opera originale , ma al tempo stesso dare valore al nuovo prodotto con una serie di novità, prima di tutto grafiche.

La spiegazione del produttore di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Okamura ha dichiarato che il team preferisce comunque essere "quasi troppo fedele" e mantenere il design originale di Snake Eater. Un facile esempio è il fatto che nell'originale vi sono zone separate da schermate di caricamento, Okamura afferma che "è proprio così che il gioco è stato progettato. Il ritmo e l'incedere del gioco derivano da questa scelta". E continua: "Se avessimo fatto qualcosa per cambiare questo design generale, il gioco sarebbe cambiato completamente".

La stessa logica si applica ai titoli di coda, dove il team ha deciso di includere gli sviluppatori originali, con una notevole eccezione. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non si aprirà con la scritta "un gioco di Hideo Kojima" ma con "basato su Metal Gear Solid 3".

Potrebbe sembrare strano all'inizio, ma come fa notare Okamura, "i giochi che il signor Kojima non ha diretto personalmente non hanno mai avuto la dicitura 'un gioco di Hideo Kojima'". Okamura continua: "quindi per Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, abbiamo deciso che aveva senso seguire questo precedente".

L'idea quindi è che escludere il suo nome sia una forma di rispetto e coerenza stilistica. Ricordiamo poi che abbiamo da poco visto un video con del gameplay di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.