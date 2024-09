Le novità più importanti di iPhone 16, Watch Series 10 e AirPods 4: cosa cambia davvero?

Ma cosa cambia esattamente in questi dispositivi rispetto a quelli dello scorso anno? Se non avete voglia di spulciare mille articoli in cerca di motivi per cambiare il vostro vecchio dispositivo, questo articolo è quello che fa per voi. Seguiteci che vi raccontiamo tutto quanto.

L'evento "It's Glowtime" di Apple ci ha lasciato con una serie di novità importanti per l'ecosistema Apple. Oltre all'attesissimo iPhone 16, l'azienda ha presentato aggiornamenti per i suoi smartwatch e auricolari, tra cui l'Apple Watch Series 10 e gli AirPods 4.

Entrambi i telefoni - non solo il Pro Max come avvenuto lo scorso anno - avranno infatti la stessa fotocamera teleobiettivo 5x con design "tetraprisma", insieme a un sensore ultrawide aggiornato da 48 megapixel e una "Fusion camera" da 48MP.

Due nuovi tasti per tutti gli iPhone 16

L'iPhone 16 e 16 Plus ereditano il pulsante Azione dall'iPhone 15 Pro e introducono un nuovo pulsante dedicato alla fotocamera, simile a quello delle reflex digitali, per scattare foto e video e regolare le impostazioni. Inoltre, sono dotati di una doppia fotocamera posteriore in grado di registrare video spaziali per la visione sull'Apple Vision Pro e di un processore A18 più veloce per gestire le nuove funzionalità di intelligenza artificiale. Peccato però che Apple Intelligence non sarà disponibile in Italia.

Camera Control, il nuovo tasto di iPhone 16

Tra le funzioni IA che non avremo, spicca Visual Intelligence, un'opzione collegata al pulsante Controllo fotocamera dell'iPhone 16 che cercherà automaticamente le cose di cui si scattano foto. Nei paesi supportati, si potrà anche utilizzare per eseguire azioni, come scattare una foto di un poster di un concerto e aggiungerlo facilmente al proprio calendario.

Ricordiamo poi che anche iPhone 16 Pro e 16 Pro Max avranno i due nuovi tasti e non avranno Apple Intelligence in Europa. Per approfondire le specifiche, qui trovate dettagli e prezzi di tutti i modelli di iPhone 16.