iPhone 16, Apple Watch 10 e nuove Airpods: prezzi e disponibilità in Italia

L'evento "It's Glowtime" di Apple ha illuminato il palcoscenico tecnologico con una serie di novità scintillanti. Tra l'entusiasmo generale, l'azienda di Cupertino ha svelato i tanto attesi iPhone 16, l'elegante Apple Watch Series 10 e la nuova generazione di AirPods, promettendo un'esperienza utente ancora più coinvolgente e innovativa. Ma la domanda che tutti si pongono è: quando potremo finalmente mettere le mani su questi dispositivi in Italia e, soprattutto, quanto costeranno?

In questo articolo, esploreremo nel dettaglio prezzi e disponibilità di iPhone 16, Apple Watch Series 10 e AirPods in Italia, fornendo tutte le informazioni necessarie per prepararsi al lancio di questi prodotti, che dalle nostre parti saranno un po' meno rivoluzionari di quanto avrebbero potuto vista l'assenza di Apple Intelligence.