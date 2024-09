Roblox presto permetterà agli sviluppatori di vendere giochi per soldi reali

Ad oggi, gli sviluppatori possono chiedere agli utenti di pagare un quantitativo predeterminato di Robux, la valuta premium di Roblox, per accedere a un'esperienza a pagamento. Entro la fine dell'anno verrà aggiunta la possibilità di aggiungere prezzi con valute reali. Gli autori riceveranno il 50%, 60% o 70% dei ricavi per ogni acquisto per giochi venduti rispettivamente a 9,99 dollari, 29,99 dollari e 49,99 dollari.

Roblox Corporation ha annunciato che presto gli sviluppatori di Roblox interessati potranno vendere i loro giochi e contenuti in cambio di denaro reale , con la piattaforma che ovviamente tratterrà una percentuale come commissione.

Giochi più grandi, ambiziosi e costosi

Inizialmente gli acquisti con denaro reale saranno disponibili esclusivamente per la versione PC di Roblox e in seguito la funzione verrà estesa anche alle altre piattaforme. Stando a una dichiarazione rilasciata da Manule Bronstein, chief product officer del gioco, l'obiettivo dell'iniziativa è quello di "aumentare l'appeal della piattaforma per gli sviluppatori" che cercano più opzioni per creare e monetizzare i propri giochi.

Due personaggi creati all'interno di Roblox

In questo modo, nonostante la maggior parte dei titoli resteranno completamente gratuiti, Roblox Corporation spera che l'iniziativa rappresenti un incentivo per la creazione di "qualcosa di più grandioso", ovvero esperienze più grandi e ambiziosi e di conseguenza vendute a prezzi più alti.

Inoltre, a partire dall'inizio del prossimo anno, Roblox permetterà ai creatori di vendere prodotti fisici all'interno delle loro esperienze di gioco. La funzione sarà disponibile per i creatori che vendono beni fisici attraverso varie piattaforme di e-commerce, a partire da Shopify.