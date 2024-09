Warhammer 40.000: Space Marine 2 batte Black Myth: Wukong, è primo nella classifica Steam

Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha battuto Black Myth: Wukong, conquistando al debutto la prima posizione nella classifica Steam: un risultato eccezionale per il titolo sviluppato da Saber Interactive.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 Black Myth: Wukong NBA 2K25 Baldur's Gate 3 Steam Deck Age of Mythology: Retold Call of Duty: Black Ops 6 No Man's Sky Red Dead Redemption 2 Hogwarts Legacy

Sappiamo infatti quale straordinario successo abbia riscosso finora l'action RPG di Game Science, che ora si trova in seconda posizione davanti a NBA 2K25, mentre la top 5 viene completata da Baldur's Gate 3 (in concomitanza con l'uscita della patch 7) e dalle vendite di Steam Deck.

Age of Mythology: Retold ha recuperato terreno rispetto alla scorsa settimana, passando dal nono al sesto posto, mentre Call of Duty: Black Ops 6 è stato protagonista di un misterioso calo che lo ha portato dalla seconda alla settima posizione: probabilmente risalirà in vista del lancio.