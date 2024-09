Quante ore dura The Plucky Squire? Gli sviluppatori offrono una stima per la campagna e altri dettagli

Manca una settimana esatta al lancio di The Plucky Squire su PC, console e PlayStation Plus e gli sviluppatori di All Possibile Futures hanno pubblicato un post su X con alcuni dettagli sul gioco per preparare i giocatori e permettergli di fare un "acquisto consapevole", inclusa una stima delle ore necessarie per completarle e informazioni sui livelli di difficoltà.

In particolare si parla di 8 - 10 ore necessarie per portare a termine la "storia", con quindi il contatore delle ore che potrebbe lievitare ulteriormente qualora il giocatore decidesse di cimentarsi in ogni attività opzionale.