L'annuncio dei giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di settembre è alle porte, ecco data e orario

Precisiamo come al solito che non c'è una data "ufficiale" scolpita nella pietra, ma Sony è schemata e rigida con la scaletta del suo servizio di punta, con i titoli di Extra e Premium che, salvo rarissime eccezioni, vengono presentati il mercoledì successivo alla pubblicazione dei titoli "gratuiti" del tier Essential. Di conseguenza, la data da cerchiare sul calendario è quella dell' 11 settembre, alle 17:30 italiane .

Questa settimana Sony svelerà i nuovi giochi PS4 e PS5 di settembre che andranno ad arricchire la libreria riservata agli abbonati ai servizi PlayStation Plus Extra e Premium . Ecco per quando è in programma l'annuncio.

Quando saranno disponibili i nuovi giochi di PS Plus Extra e Premium?

I nuovi giochi PS4 e PS5 saranno disponibili per gli iscritti durante la prossima settimana, per la precisione a partire dalla mattina di martedì 17 settembre, dopo l'aggiornamento di routine del PlayStation Store che solitamente avviene tra le 10:00 e le 11:00. Ricordiamo che lo stesso giorno il servizio dirà addio a una serie di titoli, tra cui è incluso anche Horizon Forbidden West.

Il protagonista di The Pluck Squire all'interno di un livello 3D

Una delle nuove aggiunte in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium a settembre è stata già confermata nelle scorse settimane ed è davvero molto interessante. Si tratta di The Plucky Squire, che sin dal lancio sarà incluso nell'abbonamento. Parliamo di un'avventura di stampo action adventure che alterna senza soluzione di continuità sequenze di gioco in 2D all'interno di libri illustrati, tazze e altri oggetti a quelle 3D ambientate nella stanza piena di giocattoli di un bambino.

Chiaramente non sarà l'unica aggiunta, ma al momento il resto della line-up del PlayStation Plus Extra e Premium di settembre è ancora avvolta nel mistero. Non ci resta che attendere l'annuncio in programma per mercoledì pomeriggio.