PlayStation Plus dirà addio a Horizon Forbidden West e altri giochi PS4 e PS5 a breve

Se dunque avete cominciato uno di questi giochi e volete completarne la campagna prima che venga rimosso dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, avete poco meno di un mese di tempo per farlo.

Per il momento la casa giapponese non ha ancora fornito una data precisa per la rimozione dei titoli appartenenti a questo elenco, ma stando ad alcune voci il giorno fissato potrebbe essere il 17 settembre.

Inevitabile ricambio

Come dicevamo, è sempre un duro colpo quando uno dei contenuti più rilevanti di un catalogo come quello di PlayStation Plus viene rimosso, ma come sappiamo oggi sono arrivati i giochi di agosto e si tratta di una gran bella mandata.

Si verifica dunque un ricambio continuo e inevitabile, sebbene per le produzioni first party tale regola risulti essere meno rigida rispetto ai titoli delle terze parti, vedi ad esempio i diversi episodi di Star Ocean che lasceranno il catalogo tutti insieme.

Degni di menzione anche gli adii dello strategico Marvel's Midnight Suns e di NieR: Replicant, anche in questo caso due titoli di spessore che potreste voler recuperare da qui alle prossime quattro settimane.