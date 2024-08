Xbox Game Pass annuncia gli altri giochi di agosto, c'è anche la beta di Call of Duty: Black Ops 6

Ci sono inoltre i nuovi giochi disponibili a partire da domani, 21 agosto, per gli abbonati Xbox Game Pass Core :

C'è anche la beta di Call of Duty fra i giochi di agosto su Xbox Game Pass : Microsoft ha appena annunciato la lista dei titoli che approderanno nel catalogo della piattaforma in abbonamento da qui ai prossimi giorni, e fra questi c'è appunto anche l'accesso anticipato ai test per lo sparatutto targato Treyarch.

Nel dettaglio

Appena rivoluzionato dal maxi aggiornamento gratuito Reign of Sand, Atlas Fallen è migliorato in maniera sostanziale rispetto al lancio, e così adesso l'action RPG firmato Deck13 si pone come un'esperienza che gli abbonati a Xbox Game Pass dovrebbero senz'altro provare!

Per quanto riguarda invece l'accesso anticipato alla open beta di Call of Duty: Black Ops 6, si tratta di un contenuto normalmente riservato a chi ha effettuato la prenotazione del gioco, ma che Microsoft ha voluto estendere anche agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Il pre-caricamento dei dati sarà attivo dal 28 agosto.

Core Keeper e Star Trucker, infine, sono rispettivamente un'avventura ambientata in un mondo dinamico, in cui potremo creare il nostro personaggio, scoprire segreti e giocare insieme ad altri utenti; e una sorta di simulatore di camion spaziali, disponibile su Game Pass dal day one.