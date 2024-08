I giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di agosto sono disponibili, ricordiamo quali sono

Come da programma, da ora gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium possono accedere senza costi aggiuntivi ai nuovi giochi PS4, PS5 e PS VR2 di agosto, che includono tra gli altri l'immortale The Witcher 3: Wild Hunt e l'ottimo Cult of the Lamb.

In totale parliamo di 15 giochi in totale, 10 del catalogo Extra (accessibile anche dagli utenti Premium) e i restanti 5 del catalogo Premium, tra classici e PS VR2. A differenza dei giochi regalati tramite il tier Essential, quelli riportati di seguito saranno disponibili fintanto che resteranno disponibili nel catalogo del servizio. Il tempo di permanenza di un gioco è variabile, solitamente parliamo di almeno sei mesi, ma in alcuni rari casi rimangono anche per anni. Insomma, se siete interessati vi conviene giocarli finché ne avete la possibilità.