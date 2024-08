Silent Hill 2, come si reinventa uno dei videogiochi più importanti di sempre

Camminando per le strade di questi due quartieri, specialmente la mattina, è facile incontrare uomini in giacca e cravatta e donne in tailleur che corrono come api impazzite, guardando dritti davanti a sé come se volessero trapassarti con lo sguardo, diretti in uno dei palazzi abitati dalle varie e immense corporation della capitale giapponese. Fa quindi un po' strano vedere queste cinque persone che indossano una t-shirt a mezze maniche con su il disegno di un enorme mostro dalla testa triangolare e una scritta: Silent Hill 2. Fa strano specialmente addosso a personaggi come Motoi Okamoto, producer del gioco , che sembra in tutto e per tutto un businessman, e a Masahiro Ito , che ha l'aspetto e il temperamento scorbutico di un Bob Dylan con trent'anni di meno. Tutt'altra cosa è vederla addosso a Mateusz Lenart e a Maciej Głomb, creative director e lead producer di Bloober Team , e ad Akira Yamaoka , che con la sua giacca pitonata, i mocassini ai piedi e quella faccia da rockstar potrebbe francamente indossare qualunque cosa. Quando l'host della giornata li presenta, specialmente quando arriva alle due storiche figure del Team Silent presenti fin dalla prima formazione del 1996, ci lasciamo andare a un applauso fragoroso.

In piedi, davanti a noi giornalisti, sfilano cinque delle personalità coinvolte nella creazione del remake di Silent Hill 2. Siamo a Tokyo, all'interno di un enorme grattacielo che reca su un fianco una minacciosa scritta in rosso, a caratteri cubitali: Konami. Si tratta del Konami Creative esport Centre di Ginza , che sorge incastrato tra due dei poli più importanti del business della capitale giapponese: Kyobashi e Ginza, per l'appunto.

Tutte le novità di Silent Hill 2 remake

Siamo a Tokyo per provare, per la prima volta in esclusiva mondiale, il remake di Silent Hill 2 che porta la firma dello studio polacco Bloober Team, noto per la serie Layers of Fear, per Observer e per The Medium. Proprio durante quest'ultimo progetto hanno conosciuto Akira Yamaoka. Ma in questo remake sono coinvolti anche altri membri di Konami. Yamaoka stesso è stato chiamato a un compito non semplice, ovvero ripensare una colonna sonora praticamente perfetta come quella di Silent Hill 2, e Masahiro Ito a supervisionare sia la parte di creature design, che quella relativa al nuovo sistema di combattimento. In generale, come scopriremo durante la giornata, è proprio nell'idea generale che ha messo il suo zampino.

Il Konami Creative esport Centre di Ginza dove si è tenuto il Silent Hill 2 Tokyo Media Premiere

Ringraziando il pubblico, i cinque si accomodano, e Motoi Okamoto comincia a raccontare i punti salienti nei quali sono intervenuti a livello di novità rispetto all'originale. Oltre agli ovvi miglioramenti tecnici, dice Okamoto, abbiamo agito per espandere la città a livello più concettuale. "Abbiamo voluto, oltre a ricreare precisamente alcune strutture, dare spazio anche a nuovi edifici", questo si sposa, aggiunge, alle nuove meccaniche di esplorazione, come la possibilità di strisciare e infilarsi tra due ostacoli. "Uno degli aspetti su cui abbiamo lavorato di più", continua Okamoto, "è il combattimento".

Lascia così la parola a Masahiro Ito. "Il design delle creature e il sistema di combattimento sono stati ripensati parallelamente, abbiamo aggiunto anche delle nuove varianti di nemici, come lo spider mannequin". Quando parla, Ito non guarda mai davanti a sé. Tiene lo sguardo basso, e così la testa. Mentre Okamoto fissa un punto indefinibile alle nostre spalle, Ito sembra guardare dentro a un buco nel pavimento. Come quello che era nella parete del bagno di Silent Hill 4: The Room, che tra l'altro è stato il primo capitolo della serie per il quale Ito non è stato art director. "Nell'originale le meccaniche di combattimento non erano molto raffinate, abbiamo quindi pensato di riadattarle. Anche se a dire la verità, il gioco non è per niente orientato allo scontro", si affretta ad aggiungere. Chissà, probabilmente quelle lamentele sui trailer troppo concentrati sull'azione devono essergli arrivate alle orecchie.

Da sinistra verso destra: Maciej Głomb, Mateusz Lenart, Motoi Okamoto, Masahiro Ito e Akira Yamaoka

La parola passa a Głomb che aggiunge: "il nostro sistema di combattimento spacca". Tutti sorridono. Lenart prende il microfono e ci dice che un altro aspetto su cui hanno insistito molto sono i puzzle. "Oltre al lavoro su quelli originali, abbiamo pensato di aggiungerne altri che potessero avere un senso narrativo, magari espandendo la storia". Come avremo modo di verificare nella nostra prova, di lì a pochi minuti, questo è uno degli aspetti che più ci ha sorpresi e convinti, perché ci ha riportato alla memoria un certo modo di fare survival horror tipico della prima produzione dei Silent Hill.

"Infine", riprende la parola Okamoto, "abbiamo deciso di aggiungere dei nuovi finali, oltre a quelli classici già presenti nell'originale". La notizia viene accolta da un silenzio tombale. Quelli di Bloober sanno che stanno scherzando coi santi e sono molto tesi. Gli altri tre, che ormai sono dei veri e propri veterani del settore, hanno una poker face impossibile da decifrare. Con quest'ultima notizia in tasca, ci sediamo alle postazioni che sono state preparate per il gameplay e ci immergiamo per 5 ore in Silent Hill 2.