La batteria di Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe far storcere il naso a molti

Tra tutti i dispositivi che fanno parte della lineup della serie Galaxy di Samsung, il modello Ultra rappresenta senz'ombra di dubbio la miglior versione in termini di prestazioni e specifiche tecniche. Nonostante manchi ancora moltissimo alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S25 Ultra, i primi rumor a tal proposito suggerivano miglioramenti non particolarmente entusiasmanti per la sua batteria rispetto al suo diretto predecessore, che sarebbero stati ulteriormente confermati da indiscrezioni più recenti.