Inizialmente Masahiro Ito non voleva partecipare al remake di Silent Hill 2

Nel corso di un'intervista concessaci in occasione del recente evento dedicato di Tokyo dedicato al remake di Silent Hill 2 , il grande Masahiro Ito , uno degli autori dell'originale che ha collaborato anche alla nuova versione, ha avuto modo di raccontare come inizialmente non volesse saperne niente del gioco . Per quale motivo?

Una decisione meditata

"Devo essere sincero", ha esordito. "Quando Okamoto san mi ha contattato via Twitter, nel 2019, per chiedermi di partecipare al progetto, ho pensato di rifiutare". Per quale motivo, considerando che stiamo parlando del gioco che gli ha dato la notorietà e ha lanciato definitivamente la sua carriera? Inoltre, perché poi ha accettato?

"Pur avendo questa convinzione, ho pensato che ci fosse concretamente la possibilità che Konami procedesse nel fare questo remake anche senza di me. Quindi ho pensato che, piuttosto che lasciare il progetto nelle mani di qualcun altro, toccava a me partecipare e cercare di preservare l'anima di Silent Hill 2 al meglio possibile".

Insomma, non voleva che il gioco fosse snaturato da qualche altro artista: "credo che la mia presenza e i miei suggerimenti abbiano contribuito a dare una certa identità a questo capitolo, e a trasformarlo nell'esperienza che oggi tutti voi avete potuto provare".

Per chi non lo conoscesse, Masahiro Ito, di cui potete leggere la nostra intervista completa, è un'artista giapponese che ha esordito nel mondo dei videogiochi con la serie Silent Hill, firmando diversi capitoli. Tra le sue opere spiccano inoltre Shadows of the Damned, NightCry e Metal Gear Survive. Naturalmente il suo nome è legato soprattutto alla serie horror di Konami, cui ha dato un contributo essenziale e ampiamente riconosciuto, creando alcuni dei personaggi più iconici.